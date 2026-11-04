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Туризм

Трагедия на Эвересте: два вертолета столкнулись винтами, есть погибшие

Горы, снег, вертолет, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 05:56 Фото: pexels
Утром 3 ноября в результате крушения двух вертолетов при посадке недалеко от базового лагеря Эвереста погиб один пассажир из Индии, еще двое получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Explorersweb, вертолеты принадлежали компаниям Fishtail Air и Air Dynasty, двум крупнейшим компаниям Непала. Катастрофа случилась на вертолетной площадке на окраине деревни Периче (4371 м).

Это обычное место для остановок и дозаправки вертолетов по пути к базовому лагерю Эвереста.

Как показано на ужасающем видео, два вертолета летели с разных направлений и пытались приземлиться одновременно. Каким-то образом их лопасти столкнулись. Необъяснимое столкновение произошло на широкой, ровной площадке с хорошей видимостью.

Индийский турист Васант Кумар погиб на месте. Шайлеш Кишан из Новой Зеландии и старший капитан Рабиндра Праджапати получили серьезные ранения. Оба были доставлены вертолетом в больницы Катманду. Все они находились на борту вертолета компании Fishtail Air. Вертолет Air Dynasty перевозил груз.

Ранее сообщалось о драме, разыгравшейся в Альпах: альпинисты бросили друга в жутких условиях на высоте 2 600 метров.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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