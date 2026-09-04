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Туризм

"Золотые вершины": альпинисты на Эвересте ускоряют таяние ледника хождением в туалет

Облака, горы, вершина, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 02:56 Фото: magnific
Исследователи из Непала выяснили, что тысячи альпинистов и туристов, посещающих базовый лагерь Эвереста, вредят леднику большим количеством мочи, которое попадает прямо на лед, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Daily Mail, ученые изучили влияние людей на ледник Кхумбу – один из самых высокогорных ледников мира, расположенный рядом с базовым лагерем Эвереста на высоте около 5400 метров.

Анализ был на основе данных весеннего сезона 2023 года, когда в лагере находились более 2000 человек.

По расчетам специалистов, за этот период посетители оставили около 338 тысяч литров мочи. Из-за высокой температуры жидкости – около 37 градусов – она могла передать льду достаточно тепла, чтобы вызвать таяние примерно 154 тонн льда.

Ученые считают, что это максимальная оценка: в реальности часть тепла теряется и не приводит к таянию. Проблема в том, что в отличие от твердых отходов, которые с 2003 года собирают в специальные контейнеры, моча продолжает попадать непосредственно на поверхность ледника.

Исследователи предлагают перенести базовый лагерь Эвереста на участок без льда, чтобы снизить нагрузку на экосистему и замедлить антропогенное воздействие.

Ранее мы писали о том, что альпинисты-близнецы доверили свою жизнь на семитысячнике ИИ.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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