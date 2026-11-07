"Новый вирус": что стало известно о заболевших во Вьетнаме туристах из СНГ

В российских Telegram-каналах начала распространяться информация о заболевших после поездки во Вьетнам. Как рассказал один из туристов, у его дочери накануне вечером был насморк, а уже утром поднялась температура и стала сильно болеть голова, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала SHOT, очаг заболевания якобы расположился в Нячанге – одном из основных курортов страны. В соцсетях сообщили, что ребенка госпитализировали. Местные врачи сообщили, что на курорте выявили несколько таких случаев, но они не могут распознать тип вируса.

Другая туристка – 39-летняя москвичка – жаловалась, что ее уже три недели мучает сильный кашель. Медики не смогли поставить ей точный диагноз.

Туристы выдвинули мнение, что вирус мог распространиться из-за микробов в кондиционере. В ответ на это в Российском союзе туриндустрии (РСТ) опровергли информацию о вспышке неизвестного вируса среди россиян во Вьетнаме.

"Массовых жалоб на заболевание от организованных российских туристов во Вьетнаме не поступало. Страховые компании также не фиксируют массовых обращений", – говорится в заявлении РСТ.

Ранее стало известно, что необычное устройство для туристов тестируют в горах Алматы.