#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+6°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+6°
$
447.14
499.54
5.46
Туризм

"Новый вирус": что стало известно о заболевших во Вьетнаме туристах из СНГ

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, вакцинация, вакцинирование, вакцина, вакцины, прививка, прививки, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 03:59 Фото: Zakon.kz
В российских Telegram-каналах начала распространяться информация о заболевших после поездки во Вьетнам. Как рассказал один из туристов, у его дочери накануне вечером был насморк, а уже утром поднялась температура и стала сильно болеть голова, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала SHOT, очаг заболевания якобы расположился в Нячанге – одном из основных курортов страны. В соцсетях сообщили, что ребенка госпитализировали. Местные врачи сообщили, что на курорте выявили несколько таких случаев, но они не могут распознать тип вируса.

Другая туристка – 39-летняя москвичка – жаловалась, что ее уже три недели мучает сильный кашель. Медики не смогли поставить ей точный диагноз.

Туристы выдвинули мнение, что вирус мог распространиться из-за микробов в кондиционере. В ответ на это в Российском союзе туриндустрии (РСТ) опровергли информацию о вспышке неизвестного вируса среди россиян во Вьетнаме.

"Массовых жалоб на заболевание от организованных российских туристов во Вьетнаме не поступало. Страховые компании также не фиксируют массовых обращений", – говорится в заявлении РСТ.

Ранее стало известно, что необычное устройство для туристов тестируют в горах Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Прыжок, вода, экстрим
02:59, 22 августа 2026
Гид бросила туриста из СНГ с пробитой головой в горах Вьетнама
Стало известно любимое место отдыха у туристов в Испании
08:58, 03 сентября 2024
Стало известно любимое место отдыха у туристов в Испании
Турист, путешественник, Мальдивы
06:45, 01 июня 2025
Туристы на Мальдивах опасаются эпидемии смертельного вируса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
00:42, 08 ноября 2026
Елена Рыбакина снялась с розыгрыша Итогового турнира WTA - 2026
Фото: ATP
00:11, 08 ноября 2026
Гаэль Монфис стал капитаном сборной Франции на Кубке Дэвиса
Фото: UFC
23:30, 07 ноября 2026
Илия Топурия высказался о возможном мошенничестве Джастина Гейджи в поединке UFC
Фото: ATP
23:07, 07 ноября 2026
Алькарас переиграл Рууда и вышел в финал "Мастерса" в Париже
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: