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Туризм

Без интернета и мобильной связи: необычное устройство для туристов тестируют в горах Алматы

Алматы, горы, турист, поиск, устройство, тестирование, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 14:44 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы испытывают устройство AG Tag, которое позволит туристам обратиться за помощью даже там, где нет мобильной связи и интернета, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы:

"В Алматы разрабатывают и тестируют систему безопасности AG Tag – персональное устройство с кнопкой SOS, позволяющее передавать координаты человека спасателям даже при отсутствии мобильной связи, SIM-карты и интернета... Новая система безопасности направлена на повышение эффективности поисково-спасательных операций в горах и других труднодоступных районах".

По данным спасательных служб, ежегодно в горах Алматы проводится более 1 000 поисково-спасательных работ. При этом на многих туристических маршрутах отсутствует покрытие сотовой связи, что затрудняет определение точного местонахождения людей, нуждающихся в помощи.

"Устройство AG Tag самостоятельно определяет координаты с помощью спутниковой навигации и передает их на базовую станцию спасательной службы по радиоканалу. Данные обновляются каждые две секунды, а при возникновении чрезвычайной ситуации турист может одним нажатием кнопки SOS отправить сигнал тревоги. Координаты пострадавшего отображаются на электронной карте у оперативного дежурного. Дальность передачи сигнала в текущей конфигурации составляет до 15 км".Пресс-служба акимата Алматы

Также сообщается, что система позволяет отслеживать состояние связи с устройством и фиксировать его последнее местоположение в случае потери сигнала. Базовая станция может работать автономно, без подключения к интернету и мобильным сетям.

"В рамках проекта также прорабатывается цифровой механизм выдачи оборудования туристам через QR-код в приложении eGov Mobile. Перед походом пользователь сможет зарегистрировать маршрут и предполагаемое время возвращения, получить персональное устройство и вернуть его после завершения маршрута".Пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что предусмотрено создание сети из 12 пунктов выдачи оборудования на основных туристических направлениях Алматы, в том числе в Алмарасане, Аюсае, Медеу, Кимасаре, Кок-Жайляу, Бутаковке и на Шымбулаке.

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На сегодня разработка прошла испытания на шести горных маршрутах Алматы, включая районы пиков Туриста, Панорама, Букреева и Фурманова, а также Большого Алматинского озера. Проверки проводились в различных погодных условиях, в том числе на высокогорных участках.

Кроме того, состоялись совместные испытания со Службой спасения Алматы и Республиканским оперативно-спасательным отрядом МЧС РК, в том числе на территориях без покрытия сотовой связи.

"По итогам проверок работоспособность системы была подтверждена. В настоящее время изготовлена первая партия устройств для дальнейшего тестирования".Пресс-служба акимата Алматы

До конца 2026 года планируется запустить пилотное тестирование с участием туристов и альпинистских сообществ Алматы. В проекте предусмотрено участие ДЧС и Федерации альпинизма и визит-центров города.

В перспективе технологию планируется применять не только в горах города, но и в других туристических зонах и труднодоступных районах Казахстана.

Разработка AG Digital KZ реализуется при участии Управления цифровизации Алматы.

1 ноября 2026 года сообщалось, что в Карасайском районе Алматинской области спасатели обнаружили 15-летнего подростка, который потерялся в горах. Несовершеннолетний самостоятельно отправился в поход, после чего связь с ним прервалась. Для поисков задействовали 114 человек.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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