Туристы на Мальдивах опасаются эпидемии смертельного вируса

У туристов на Мальдивах началась паника из-за опасного вируса чикунгунья. Они жалуются на то, что отели не защищают их от заболевания должным образом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Telegram-канал Shot, речь идет об опасной для жизни лихорадке чикунгунья.

В информации говорится, что у российских туристов, которые сейчас отдыхают на этих райских островах, настоящая паника из-за нового вируса: территории мальдивских отелей якобы не обрабатывают от желтолихорадочных комаров, которые являются переносчиками страшного заболевания.

Укусы от комаров резко участились в последние дни, поэтому путешественники массово скупают спреи и другие средства в надежде защититься от надоедливых насекомых. При этом администрации отелей якобы никак не помогают в борьбе с опасными кровопийцами: в номерах даже нет фумигаторов.

Среди симптомов лихорадки чикунгунья – температура 40 и жуткая боль в суставах, а в запущенных случаях инфекция вызывает инфекционно-токсический шок и внутреннее кровотечение.

Ранее с важным предупреждением обратились к туристам, планирующим лететь на Шри-Ланку.