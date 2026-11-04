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Общество

Полиция обратилась к иностранцам, находящимся в Казахстане, с важным напоминанием

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, аэропорт, люди, документы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 08:33 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ (сгенерировано с помощью ИИ)
Накануне, 3 ноября 2026 года, полиция Казахстана напомнила иностранцам, находящимся в нашей стране, а также принимающим их лицам и работодателям о необходимости строгого соблюдения требований миграционного законодательства, сообщает Zakon.kz.

С таким важным напоминанием выступило Управление миграционной службы Департамента полиции области Абай.

Что необходимо знать иностранным гражданам?

Иностранцам необходимо:

  • Соблюдать установленный порядок уведомления миграционной службы в течение трех рабочих дней после прибытия в Казахстан.
  • Следить за сроками пребывания в стране, действия визы и соответствующих разрешительных документов.
  • Проживать по адресу, указанному при регистрации.
  • Осуществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями законодательства.
  • Контролировать срок действия паспорта.

Гражданам Казахстана и работодателям необходимо:

  • В случае приема иностранного гражданина уведомлять миграционную службу в течение трех рабочих дней.
  • Не привлекать иностранную рабочую силу без соответствующего разрешения.
  • Своевременно уведомлять миграционную службу о прекращении трудового договора или выезде иностранного гражданина из страны.

За нарушение требований законодательства предусмотрена ответственность

Полиция призывает всех соблюдать требования миграционного законодательства, содействовать укреплению правопорядка и обеспечению общественной безопасности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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