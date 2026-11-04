Полиция обратилась к иностранцам, находящимся в Казахстане, с важным напоминанием

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ (сгенерировано с помощью ИИ)

Накануне, 3 ноября 2026 года, полиция Казахстана напомнила иностранцам, находящимся в нашей стране, а также принимающим их лицам и работодателям о необходимости строгого соблюдения требований миграционного законодательства, сообщает Zakon.kz.

С таким важным напоминанием выступило Управление миграционной службы Департамента полиции области Абай. Что необходимо знать иностранным гражданам? Иностранцам необходимо: Соблюдать установленный порядок уведомления миграционной службы в течение трех рабочих дней после прибытия в Казахстан.

Следить за сроками пребывания в стране, действия визы и соответствующих разрешительных документов.

Проживать по адресу, указанному при регистрации.

Осуществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

Контролировать срок действия паспорта. Гражданам Казахстана и работодателям необходимо: В случае приема иностранного гражданина уведомлять миграционную службу в течение трех рабочих дней.

Не привлекать иностранную рабочую силу без соответствующего разрешения.

Своевременно уведомлять миграционную службу о прекращении трудового договора или выезде иностранного гражданина из страны. За нарушение требований законодательства предусмотрена ответственность Полиция призывает всех соблюдать требования миграционного законодательства, содействовать укреплению правопорядка и обеспечению общественной безопасности. Материал по теме Арест и выдворение на 5 лет: иностранец оскандалился в Казахстане 14 октября 2026 года стало известно, что в Казахстане обновили правила миграционного контроля и учета иностранцев.

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