Полиция обратилась к иностранцам, находящимся в Казахстане, с важным напоминанием
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ (сгенерировано с помощью ИИ)
Накануне, 3 ноября 2026 года, полиция Казахстана напомнила иностранцам, находящимся в нашей стране, а также принимающим их лицам и работодателям о необходимости строгого соблюдения требований миграционного законодательства, сообщает Zakon.kz.
С таким важным напоминанием выступило Управление миграционной службы Департамента полиции области Абай.
Что необходимо знать иностранным гражданам?
Иностранцам необходимо:
- Соблюдать установленный порядок уведомления миграционной службы в течение трех рабочих дней после прибытия в Казахстан.
- Следить за сроками пребывания в стране, действия визы и соответствующих разрешительных документов.
- Проживать по адресу, указанному при регистрации.
- Осуществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями законодательства.
- Контролировать срок действия паспорта.
Гражданам Казахстана и работодателям необходимо:
- В случае приема иностранного гражданина уведомлять миграционную службу в течение трех рабочих дней.
- Не привлекать иностранную рабочую силу без соответствующего разрешения.
- Своевременно уведомлять миграционную службу о прекращении трудового договора или выезде иностранного гражданина из страны.
За нарушение требований законодательства предусмотрена ответственность
Полиция призывает всех соблюдать требования миграционного законодательства, содействовать укреплению правопорядка и обеспечению общественной безопасности.
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