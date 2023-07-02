Кристофер Юбэнкс стал победителем турнира АТР-250

Американский теннисист Кристофер Юбэнкс стал чемпионом травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). В финале соревнования 77-й номер мирового рейтинга обыграл 43-ю ракетку мира из Франции Адриана Маннарино в двух сетах - 6:1, 6:4, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Продолжительность финальной игры составила 1 часа 2 минут. За это время теннисист из США выполнил 11 эйсов и реализовал все три брейк-пойнта. На счету Адриана Маннарино в этом матче четыре подачи навылет. По ходу встречи спортсмены не допускали двойных ошибок.

Для 27-летнего Кристофера Юбэнкса победа на Мальорке стала первой на турнирах ATP в карьере. Благодаря этому титулу теннисист поднимется на 34 строчки в рейтинге ATP и станет 43-й ракеткой мира. Он побьет личный рекорд по позиции в рейтинге: ранее его лучшим результатом было 74-е место, на котором он находился в конце мая нынешнего года.

На послематчевой пресс-конференции Кристофер Юбэнкс рассказал, что для него этот титул станет большим стимулом к новым победам.

"Вся моя тяжелая работа, которую я провел, все взлеты и падения в моей карьере, — все это привело меня к этой победе. Это результат всей тяжелой работы. Сейчас я хочу работать гораздо усиленнее, чтобы почувствовать это еще и еще раз. Я никогда ранее не играл в основной сетке Уимблдона, это будет мой первый раз. И я поеду на "Уимблдон" с моим первым титулом ATP. Если бы кто-то в прошлый четверг сказал мне, что это произойдет, я не поверил бы. Но вот я стою здесь и с нетерпением жду возможности сыграть на "Уимблдоне" во вторник", — приводит слова Юбэнкса пресс-служба ATP. Кристофер Юбэнкс

Ранее Елена Рыбакина опубликовала видео с тренировки в преддверии "Уимблдона".