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Австралийский теннисист взял титул на турнире АТР-250 в Хорватии

Алексей Попырин стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге Фото: atptour
Алексей Попырин стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия). В финале он встретился со знаменитым теннисистом из Швейцарии, экс-третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой, сообщает Zakon.kz.

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Спортсмены провели на корте 2 часа 36 минут. По ходу встречи Алексей Попырин реализовал четыре брейк-пойнта из девяти и допустил три двойные ошибки. На счету Стэна Вавринки — два реализованных брейк-пойнта из четырех и две двойные ошибки. Также каждый из теннисистов выполнил по четыре эйса. Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу австралийца.

Для 23-летнего Попырина это второй титул ATP в карьере: первый был им завоеван в 2021 году на турнире в Сингапуре. Благодаря победе в Умаге теннисист поднимется с 90-й строчки рейтинга ATP на 57-ю, обновив личный рекорд, ранее спортсмен доходил до 59-й позиции. Стэн Вавринка благодаря финалу в Умаге станет 49-й ракеткой мира. Стоит отметить, для 16-кратного чемпиона АТР-тура Вавринки, это был первый финал с 2017 года. Кроме того, именно в Умаге в 2006 году Стэн завоевал свой первый титул на уровне АТР. 

На церемонии награждения Алексей Попырин признался, что сыграть с Вавринкой в финале, для него большая честь.

"Это невероятная честь – играть в финале с кем-то вроде Стэна. Я вырос, наблюдая за его игрой, за матчами Роджера Федерера, Рафы Надаля и Новака Джоковича. Сыграть с ним в финале и победить… Словами не описать, как я счастлив. Это невероятное чувство. Стэн, ты легенда этого вида спорта. Для меня играть с тобой в финале – честь. Я вырос, болея за тебя. Я болел за тебя в каждом финале турниров "Большого шлема", в котором ты играл. Честно говоря, я люблю тебя и твою любовь к теннису. Весь турнир я боролся в матчах, которые не знаю как сумел выиграть. Но эта встреча превосходит все. В третьем сете я чувствовал судороги из-за напряжения. Честно, не знаю, как победил. Не знаю", – признался Попырин в интервью на корте.

Ранее первая ракетка мира Ига Швёнтек стала чемпионкой турнира в Польше.

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