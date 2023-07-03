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Прошлогодний финалист Уимблдона снялся с турнира

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Уимблдонского турнира из-за травмы запястья Фото: twitter/NickKyrgios
Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Уимблдонского турнира из-за травмы запястья. В матче первого круга он должен был сыграть с прошлогодним четвертьфиналистом, бельгийцем Давидом Гоффеном, получившего уайлд-кард. В сетке Уимблдона Кирьоса заменит лаки-лузер, сообщает Zakon.

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В текущем сезоне Ник Кирьос сыграл только один матч: в июне он потерпел поражение в первом круге травяного турнира в Штутгарте (Германия). До этого момента теннисист восстанавливался после травмы — из-за надрыва мениска в колене австралийца образовалась киста.

"Мне грустно говорить, но в этом году я вынужден сняться с Уимблдона. Я сделал все возможное, чтобы быть готовым после операции и снова выйти на корты этого турнира. Но я начал испытывать боль в запястье. Рентген показал разрыв связок. Перепробовал все, у меня просто не было достаточно времени, чтобы справиться с этим. Я вернусь. И, как всегда, ценю поддержку болельщиков", — написал теннисист в социальных сетях.Ник Кирьос

В финале прошлогоднего Уимблдона Кирьос проиграл Новаку Джоковичу в четырех партиях (6:4, 3:6, 4:6, 6:7).

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Великобритания
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