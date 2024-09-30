Топовый британский теннисист снялся с "Мастерса" в Шанхае с участием Бублика и Шевченко

20-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер снялся с турнира категории "Мастерс" в Шанхае (Китай). В основной сетке его заменит лаки-лузер, сообщает Zakon.kz.

Ранее в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Токио (Япония) Джек Дрейпер снялся по ходу матча при счете 5:7, 1:2 в пользу французского теннисиста Уго Умбера.



Соревнования в Шанхае пройдут со 2 по 13 октября. Обладателями уайлд-кард стали швейцарец Стэн Вавринка, японец Кей Нисикори, китайцы Бу Юньчаокэтэ и У Ибин, а также Чак Лам Коулман Вон из Гонконга.

Действующим чемпионом турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 7:6).

В основной сетке "Мастерса" в Шанхае выступят лидеры мужской сборной Казахстана – Александр Бублик и Александр Шевченко. В финале квалификации сыграет Бейбит Жукаев, который в первом раунде одержал победу над Крисом ван Виком из ЮАР со счетом 6:3, 6:2. За выход в основу Бейбит встретится с Билли Харрисом (Великобритания, 104 АТР).