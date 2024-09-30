Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Топовый британский теннисист снялся с "Мастерса" в Шанхае с участием Бублика и Шевченко

Джек Дрейпер снялся с турнира категории &quot;Мастерс&quot; в Шанхае Фото: АТР
20-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер снялся с турнира категории "Мастерс" в Шанхае (Китай). В основной сетке его заменит лаки-лузер, сообщает Zakon.kz.

Ранее в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Токио (Япония) Джек Дрейпер снялся по ходу матча при счете 5:7, 1:2 в пользу французского теннисиста Уго Умбера.

Соревнования в Шанхае пройдут со 2 по 13 октября. Обладателями уайлд-кард стали швейцарец Стэн Вавринка, японец Кей Нисикори, китайцы Бу Юньчаокэтэ и У Ибин, а также Чак Лам Коулман Вон из Гонконга.

Действующим чемпионом турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 7:6).

В основной сетке "Мастерса" в Шанхае выступят лидеры мужской сборной Казахстана – Александр Бублик и Александр Шевченко. В финале квалификации сыграет Бейбит Жукаев, который в первом раунде одержал победу над Крисом ван Виком из ЮАР со счетом 6:3, 6:2. За выход в основу Бейбит встретится с Билли Харрисом (Великобритания, 104 АТР).

Читайте также

Бейбит Жукаев вышел в финал квалификации "Мастерса". Евсеев и Кукушкин проиграли в первом круге

Возлюбленная первой ракетки мира вышла в четвертый круг тысячника в Пекине

На турнире в Токио определились все участники полуфинала. Результаты матчей

Пахита Амири
Великобритания Китай Шанхай 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Анна Калинская обыграла американку Питон Стирнс
Возлюбленная первой ракетки мира вышла в четвертый круг тысячника в Пекине
Сделанное в горах Алматы фото Александра Кержакова озадачило его фанатов
Сделанное в горах Алматы фото Александра Кержакова озадачило его фанатов
Кыргызстанка заняла первое место на марафоне в Алматы, но ее дисквалифицировали
Кыргызстанка заняла первое место на марафоне в Алматы, но ее дисквалифицировали
Сколько медалей выиграли казахстанские штангисты
Сколько медалей выиграли казахстанские штангисты на чемпионате мира в Испании
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: