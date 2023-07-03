"Уимблдон-2023": сетка парного разряда

5 июля на Уимблдоне стартуют игры в мужском и женском парном разряде. В этом виде программы Казахстан представят Александр Недовесов, Андрей Голубев, Анна Данилина и Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

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Александр Недовесов в паре с представителем Эквадора Гонсало Эскобаром в первом круге Уимблдона сыграют с итальянским дуэтом Симоне Болелли/Андреа Вивассори. Андрей Голубев в тандеме с Максимом Кресси (США) встретятся с французско-британской парой Николя Маю/ Ллойд Гласспул.

В прошлом году Александр Недовесов и Андрей Голубев со своими напарниками не смогли преодолеть стартовый раунд Уимблдона. А победителями в парном разряде стали австралийские теннисисты Мэттью Эбден/Макс Пёрселл. В этом году теннисисты с родины кенгуру выступают с другими партнерами.

В женской части парного разряда казахстанская теннисистка Анна Данилина сыграет вместе с китаянкой Сюй Ифань. В первом круге им будут противостоять малоизвестные хозяйки корта - Нэйкта Бэйнс/Майя Лумсден.

Юлия Путинцева в дуэте с Линдой Фрухвиртовой (Чехия) проведут стартовый матч против российско-норвежского дуэта Александра Панова/ Улрикке Эйкери. Действующими чемпионками парного разряда являются чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова. На Уимблдон-2023 они посеяны под первым номером.

Ранее прошлогодний финалист одиночного разряда Ник Кирьос снялся с Уимблдона из-за травмы.