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"Уимблдон-2023": видеообзор матча Швёнтек – Линь
Фото: wimbledon.com
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек без особого труда преодолела стартовый раунд Уимблдона. В первом матче главная фаворитка турнира обыграла китаянку Чжу Линь (34-я в рейтинге WTA). Организаторы турнира представили видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.
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Ига Швёнтек одержала победу со счетом - 6:1, 6:3. Во втором круге Уимблдона Швёнтек сразится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, обыгравшей итальянку Мартину Тревизан (6:3, 6:1).
Ранее организаторы Уимблдона-2023 опубликовали видеообзор матча Уильямс - Свитолина.
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