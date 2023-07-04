"Уимблдон-2023": видеообзор матча Швёнтек – Линь

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек без особого труда преодолела стартовый раунд Уимблдона. В первом матче главная фаворитка турнира обыграла китаянку Чжу Линь (34-я в рейтинге WTA). Организаторы турнира представили видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Ига Швёнтек одержала победу со счетом - 6:1, 6:3. Во втором круге Уимблдона Швёнтек сразится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, обыгравшей итальянку Мартину Тревизан (6:3, 6:1).

Ранее организаторы Уимблдона-2023 опубликовали видеообзор матча Уильямс - Свитолина.