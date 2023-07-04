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"Уимблдон-2023": видеообзор матча Швёнтек – Линь

видеообзор матча Швёнтек – Линь Фото: wimbledon.com
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек без особого труда преодолела стартовый раунд Уимблдона. В первом матче главная фаворитка турнира обыграла китаянку Чжу Линь (34-я в рейтинге WTA). Организаторы турнира представили видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

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Ига Швёнтек одержала победу со счетом - 6:1, 6:3. Во втором круге Уимблдона Швёнтек сразится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, обыгравшей итальянку Мартину Тревизан (6:3, 6:1).

Ранее организаторы Уимблдона-2023 опубликовали видеообзор матча Уильямс - Свитолина. 

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"Уимблдон-2023": видеообзор матча Уильямс – Свитолина

Пахита Амири
Великобритания Польша
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