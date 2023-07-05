"Уимблдон–2023": видеообзор матча Рыбакина – Роджерс

Действующая чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде Елена Рыбакина успешно начала защиту титула. В стартовом круге первая ракетка Казахстана выиграла у американки Шелби Роджерс со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Организаторы турнира представили видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

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Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Рыбакина и Шелби в шестой раз встречались между собой на корте – счет в личных встречах стал 4:2 в пользу казахстанки.

Рыбакина 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. За выход в третий круг Уимблдона Елена сыграет с победительницей матча между лаки-лузером Нао Хибино из Японии и француженкой Ализе Корне.

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