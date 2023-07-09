Елена Рыбакина: Я очень довольна своим выступлением

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала разгромную победу над британкой Кэйти Бултер (6:1, 6:1) в третьем круге Уимблдона, сообщает Zakon.kz.

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На послематчевой пресс-конференции казахстанская теннисистка ответила на вопросы журналистов.

"Я не чувствую такого большого давления, потому что и в этом году я играла очень хорошо. У меня действительно отличные результаты, особенно в Австралии. Финал турнира "Большого шлема" – тоже большое достижение. Конечно, я хочу преуспеть здесь. Это главная цель, поэтому мы посмотрим, как она будет реализовываться в этом сезоне". Елена Рыбакина

Также Елена Рыбакина поделилась эмоциями о прошедшем матче в рамках третьего круга Уимблдона и о предстоящей встрече с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей..

"Сегодня я играла очень хорошо и очень довольна своим выступлением. Я была сосредоточена от начала до конца. Да, очень довольна этим. Я чувствую себя намного увереннее. Да и во втором матче с закрытой крышей я чувствовала себя гораздо лучше, подавая так же хорошо с самого начала. Моя следующая соперница очень сильная. Мы играли несколько раз. Но не на траве. Она хитрый игрок. Тоже левша, непростая. Она боец. Это точно будет тяжело. Да, постараюсь сделать все, что в моих силах, и подготовиться как можно лучше". Елена Рыбакина

В 1/8 финала Рыбакина встретится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.

Ранее стала известна сумма призовых Елены за победу в трех матчах Уимблдона.