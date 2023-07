На Уимблдоне прошло чествование Роджера Федерера

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



20-кратному победителю турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетке мира в одиночном разряде аплодировали стоя несколько минут. На Центральном корте Уимблдона швейцарский теннисист побеждал рекордные восемь раз.

"Место, где осталось так много воспоминаний…" – написано на официальной странице турнира в "Твиттере".

После церемонии чествования Роджер Федерер занял место в королевской ложе вместе с супругой Мирославой, принцессой Уэльской Кэтрин и родителями. Легендарный теннисист остался на трибунах Центрального корта и посмотрел матч с участием действующий чемпионки, первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной.

Tennis Royalty watching on 👑@andy_murray and @rogerfederer share a wholesome exchange on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/X1U5XHh0U5