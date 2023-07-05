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На Уимблдоне прошло чествование Роджера Федерера

4 июля, на Центральном корте Уимблдона состоялась торжественная церемония в честь восьмикратного чемпиона британского Большого шлема Роджера Федерера. Фото: wimbledon.com
4 июля на Центральном корте Уимблдона состоялась торжественная церемония в честь восьмикратного чемпиона британского "Большого шлема" Роджера Федерера. Чествование прошло перед матчем казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной с американкой Шелби Роджерс, сообщает Zakon.kz.

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20-кратному победителю турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетке мира в одиночном разряде аплодировали стоя несколько минут. На Центральном корте Уимблдона швейцарский теннисист побеждал рекордные восемь раз.

"Место, где осталось так много воспоминаний…" – написано на официальной странице турнира в "Твиттере".

После церемонии чествования Роджер Федерер занял место в королевской ложе вместе с супругой Мирославой, принцессой Уэльской Кэтрин и родителями. Легендарный теннисист остался на трибунах Центрального корта и посмотрел матч с участием действующий чемпионки, первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной.

Все самое интересное о британском "Большом шлеме" – в специальном проекте "Дневники Уимблдона"

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