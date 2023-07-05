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Юлия Путинцева не смогла пробиться во второй круг Уимблдона

Юлия Путинцева не смогла пробиться во второй круг Уимблдона Фото: wimbledon.com
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потерпела поражение в стартовом круге Уимблдона. Представительница Казахстана встречалась с 13-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей, сообщает Zakon.kz.

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Юлия Путинцева уверенно начала встречу, выиграв первую партию со счетом 6:3. Однако во второй потерпела разгромное поражение со счетом 0:6. В заключительном сете 56 ракетка мира в упорной борьбе проиграла 4:6. Встреча длилась 2 часа 10 минут. За это время Юлия два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех. Счет в личных встречах между теннисистками стал 2:0 в пользу бразильянки.

На прошлогоднем Уимблдоне Путинцева также потерпела поражение на стадии первого круга. Стоит отметить, что этот матч дважды прерывался из-за дождя.

Следующей соперницей Хаддад Майи в Лондоне будет румынка Жаклин Кристиан, обыгравшая итальянку Лючию Бронцетти со счетом 6:3, 6:4.

Ранее во второй раунд вышла другая казахстанская теннисистка – Елена Рыбакина.

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Великобритания
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