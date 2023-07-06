Стала известна соперница Рыбакиной во втором круге Уимблдона

Первая ракетка Казахстана узнала свою соперницу, с которой ей предстоит встретиться во втором раунде турнира "Большого шлема", сообщает Zakon.kz.

В предстоящем матче именитая казахстанская теннисистка встретится на корте с француженкой Ализе Корне, которая занимает 78-е место в мировом рейтинге. Отметим, что Рыбакина находится на третьей строчке таблицы.

Казахстанская теннисистка и спортсменка из Франции уже встречались. Два матча их прошли в 2020 году. Оба раза победу в ходе встреч одерживала Елена Рыбакина. Более того, она не уступила сопернице ни одного сета.

4 июля Елена Рыбакина удачно стартовала в турнире "Большого шлема". В первом матче она одержала победу над американкой Шелби Роджерс. Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:1, 6:2.