Елена Рыбакина прошла в третий круг "Уимболдона"

Действующая чемпионка Открытого первенства Англии по теннису Елена Рыбакина одержала победу во втором круге одиночного разряда, обыграв француженку Ализе Корне, сообщает Zakon.kz.

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Как и в стартовым поединке с Шелби Роджерс, матч с французской теннисисткой для Рыбакиной сложился нелегким. Чемпионка "Уимболдона-2022", легко взяв первую партию – 6:2, далее допустила много ошибок, чем воспользовалась Ализе, которая воспряла духом и дала настоящий бой казахстанке. Тест для обеих теннисисток был показан в 10-м гейме второго сета, который продлился целых 15 минут, и закончился победой Елены.

Вторая партия дошла до тай-брейка, где фортуна была на стороне Рыбакиной – 7:2. Итогом данной встречи стала победа казахстанки в двух партиях 6:2, 7:6, и она идет дальше, на пути к защите своего титула.



В третьем раунде английского чемпионата Рыбакина встретится с хозяйкой кортов – Кэти Бултер, которой организаторы дали Wild-Card (специальное приглашение). 26-летняя англичанка ныне является 89-ой ракеткой планеты, и, как Елена, сумела обыграть двух соперниц в двух стартовых кругах.

Матч Рыбакина – Бултер состоится 8 июля на центральном корте Лондона.

Тем временем, лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина проиграла свой поединок первого круга. Она в тандеме с китаянкой Иафан Ксю уступила малоизвестным британкам Найхта Байнс и Майя Ламсден – 6:3, 6:7, 6:7.