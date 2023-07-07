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"Уимблдон-2023": видеообзор сенсационного матча Рууд – Броэди

видеообзор матча Рууд – Броэди Фото: wimbledon.com
В мужском одиночном разряде Уимблдона зафиксирован сенсационный результат. Трехкратный финалист турниров "Большого шлема", четвертая ракетка мира Каспер Рууд проиграл малоизвестному британцу Лиаму Броэди (WC). Организаторы представили видеообзор этого поединка, сообщает Zakon.kz.

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В матче второго круга Рууд (4-й в рейтинге АТР) со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 0:6 уступил 142-й ракетке мира, представителю Великобритании Лиаму Броэди, получившему специальное приглашение от организаторов (WC). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 28 минут. Рууд 10 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Броэди пять эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Следующим соперником Броэди на Уимблдоне станет канадец Денис Шаповалов (26).


Ранее организаторы Уимблдона представили видеообзор матча Рыбакина – Корне. 

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