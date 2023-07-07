"Уимблдон-2023": видеообзор сенсационного матча Рууд – Броэди
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".
В матче второго круга Рууд (4-й в рейтинге АТР) со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 0:6 уступил 142-й ракетке мира, представителю Великобритании Лиаму Броэди, получившему специальное приглашение от организаторов (WC). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 28 минут. Рууд 10 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Броэди пять эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Следующим соперником Броэди на Уимблдоне станет канадец Денис Шаповалов (26).
Ранее организаторы Уимблдона представили видеообзор матча Рыбакина – Корне.