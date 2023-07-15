"Уимблдон-2023": видеообзор полуфинальных матчей в мужском разряде

На Уимблдоне прошли матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде. Организаторы турнира представили видеообзор этих встреч, сообщает Zakon.kz.

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Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович в девятый раз вышел в финал британского "Большого шлема". В полуфинальном матче Джокович нанес поражение восьмой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.





В другом полуфинале лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас со счетом 6:3, 6:3, 6:3 выиграл у россиянина Даниила Медведева. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.





Ранее был представлен видеообзор финального матча в смешанном разряде.