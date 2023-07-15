Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

"Уимблдон-2023": видеообзор полуфинальных матчей в мужском разряде

Видеообзор полуфинальных матчей Фото: wimbledon.com
На Уимблдоне прошли матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде. Организаторы турнира представили видеообзор этих встреч, сообщает Zakon.kz.

Специальные репортажи с Уимблдона смотрите на YouTube-каналеOlimpbet Play. Вместе с ведущим Сергеем Мазуром знакомьтесь с закулисьем, отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира.

Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович в девятый раз вышел в финал британского "Большого шлема". В полуфинальном матче Джокович нанес поражение восьмой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.


В другом полуфинале лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас со счетом 6:3, 6:3, 6:3 выиграл у россиянина Даниила Медведева. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.


Ранее был представлен видеообзор финального матча в смешанном разряде. 

Читайте также

Алькарас обыграл Медведева в полуфинале Уимблдона

Джокович победил Синнера и вышел в финал Уимблдона

Казахстанка Юлия Путинцева уступила в полуфинале турнира WTA в Швеции

Пахита Амири
Новак Джокович Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
астанчанин уснул на улице
Астанчанин рассмешил казахстанцев необычным решением спастись от жары
В Алматинской области переименуют несколько сел и округов
В Алматинской области переименуют несколько сел и округов
Почему в Алматы снимают таблички платных парковок, объяснили в акимате
Почему в Алматы снимают таблички платных парковок, объяснили в акимате
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления