"Дневники Уимблдона": все самое интересное о британском "Большом шлеме"

Самый долгожданный турнир в теннисном календаре – Уимблдон, оправдывает все ожидания болельщиков. Интереснейшие матчи, невероятные розыгрыши, сенсационные результаты. Zakon.kz представляет рубрику "Дневники Уимблдона" от Olimpbet.

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Ранее казахстанские юниоры успешно выступили на Международных турнирах.



