"Дневники Уимблдона": все самое интересное о британском "Большом шлеме"

На Открытом чемпионате Великобритании страсти накаляются – впереди полуфинальные матчи в одиночных разрядах. Zakon.kz представляет рубрику "Дневники Уимблдона" от Olimpbet.

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Ранее первая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала сенсационное поражение от Элины Свитолиной.