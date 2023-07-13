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"Дневники Уимблдона": все самое интересное о британском "Большом шлеме"

Дневники Уимблдона все самое интересное о британском Большом шлеме Фото: wimbledon.com
На Открытом чемпионате Великобритании страсти накаляются – впереди полуфинальные матчи в одиночных разрядах. Zakon.kz представляет рубрику "Дневники Уимблдона" от Olimpbet.

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Ранее первая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала сенсационное поражение от Элины Свитолиной.

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