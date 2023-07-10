Определилась соперница Елены Рыбакиной в четвертьфинале "Большого шлема"

Тунисская теннисистка Онс Жабер вышла в четвертьфинал Уимблдона-2023, сообщает Zakon.kz.

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В матче четвертого круга травяного турнира "Большого шлема" шестая сеяная Жабер нанесла поражение девятой ракетке соревнований, представительнице Чехии Петре Квитовой, со счетом 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 49 минут.

В четвертьфинале третьего в сезоне турнира "Большого шлема" Жабер сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (3-й номер посева).

Стоит отметить, что в 2022 году они уже встречались в финале Уимблдона, и сильнее оказалась казахстанка.

Ранее Елена Рыбакина досрочно вышла в четвертьфинал Уимблдона.