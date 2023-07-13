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Второй финалисткой Уимблдона стала обыгравшая Рыбакину теннисистка из Туниса

теннисистка Фото: Instagram/onsjabeur
Теннисистка из Туниса Онс Жабер второй год подряд вышла в финал Уимблдона, сообщает Zakon.kz.

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Согласно информации championat.com, в полуфинальном матче посеянная шестой Жабер нанесла поражение второй ракетке мира, Арине Соболенко из Беларуси со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Жабер дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из десяти брейк-пойнтов. Соболенко выполнила десять эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала один из трех брейк-пойнтов.

"Чемпионат" проел текстовую онлайн-трансляцию матча Онс Жабер – Арина Соболенко в полуфинале Уимблдона.

За титул Жабер поспорит с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. В прошлом году Онс в трех партиях проиграла в финале представляющей Казахстан Елене Рыбакиной. В этом же году первая ракетка Казахстана не смогла преодолеть четвертьфинал Уимблдона, так как уступила Онс Жабер.

Елена Беляева
Великобритания Тунис
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