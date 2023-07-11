Елена Рыбакина: Чувствую себя гораздо лучше и увереннее

Действующая чемпионка Открытого чемпионата Великобритании, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал Уимблдона-2023, сообщает Zakon.kz.

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На послематчевой пресс-конференции третья ракетка мира призналась, что чувствует себя в этом году намного увереннее, чем на прошлом Уимблдоне.

"Чувствую ли себя сейчас как чемпионка Уимблдона? Чувствую себя по-другому по сравнению с началом года просто потому, что показываю хорошие результаты. Прошлый год я закончила не так, как хотелось бы. В этом году ощущения, конечно, отличаются от прошлогодних. Не только на Уимблдоне, но и вообще из-за результатов, из-за того, как я начала год. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше и увереннее, выходя на Центральный корт. Не так, как в первом раунде. Дело было в атмосфере, нервах первого матча, надо было привыкнуть к траве, сыграть здесь несколько матчей. Сейчас психологически я лучше себя чувствую, физически тоже хорошо. Надеюсь, продолжать в том же духе. Чувствую ли себя действующим чемпионом, когда прихожу на стадион и все меня приветствуют? Да, конечно. Наверное, если защищу титул, тренер разрешит мне прыгнуть с парашютом. Не знаю. Мне бы хотелось это сделать, но не так, чтобы меня торопили или заставляли. Думаю, самый подходящий для этого момент — межсезонье". Елена Рыбакина

В 1/4 финала казахстанская теннисистка сыграет с Онс Жабер, с которой встречалась на кортах Всеанглийского клуба в финале прошлого года. Матч пройдет 12 июля.

Ранее определились все участницы 1/4 финала в женском одиночном разряде.





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