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"Уимблдон-2023": видеообзор матча Джокович – Рублёв

Семикратный чемпион Уимблдона Новак Джокович в четвертьфинале британского «Большого шлема» обыграл россиянина Андрей Рублёва в четырех сетах Фото: wimbledon.com
Семикратный чемпион Уимблдона Новак Джокович в четвертьфинале британского "Большого шлема" обыграл россиянина Андрей Рублёва в четырех сетах – 4:6, 6:1, 6:4, 6:3. Организаторы представили видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Теннисисты провели на центральном корте 2 часа 47 минут. На счету Новака Джоковича – пять подач навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Андрей Рублёв по ходу матча выполнил шесть эйсов, реализовал один брейк-пойнт из восьми и допустил две двойные ошибки.

В полуфинале Уимблдона теннисист из Сербии проведет матч против восьмой ракетки мира Янника Синнера (Италия), который в четырех партиях выиграл у россиянина Романа Сафиуллина и впервые вышел в 1/2 финала турнира "Большого шлема". Новак Джокович в 46-й раз вышел в полуфинал турнира "Большого шлема" и сравнялся с рекордом Роджера Федерера.

Ранее Анна Данилина не смогла преодолеть четвертьфинал в смешанном разряде. 

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