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Ига Швёнтек: Элина играла очень агрессивно

Первая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала сенсационное поражение от Элины Свитолиной Фото: wimbledon.com
Первая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала сенсационное поражение от Элины Свитолиной (5:7, 7:6(5), 2:6) в четвертьфинале Уимблдона-2023, сообщает Zakon.kz.

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На пресс-конференции теннисистка из Польши поделилась своими эмоциями после матча с украинкой Элиной Свитолиной.

"Я знаю, что отдала все силы на корте. В этом матче я не чувствовала, что могу показать свою лучшую игру. Честно говоря, мне трудно назвать что-то конкретное, что не получилось. Просто Элина играла очень агрессивно и выкладывалась на каждом мяче. Она играла иначе, чем в тот раз, когда мы встречались на грунте пару лет назад. Так что я определенно допустила некоторые ошибки, которые не должна была допускать. К тому же она оказывала сильное давление. Думаю, если в целом смотреть на ее карьеру, выиграть "Большой шлем" было бы довольно классно для нее. Элина вернулась в тур вскоре после того, как стала мамой. Думаю, что буду болеть за нее, особенно, потому что мы нравимся друг другу как личности. У сетки я сказала ей, что надеюсь на ее победу в турнире. Я точно знаю, что она очень хочет это сделать, так что да, я буду болеть за нее".Ига Швёнтек

28-летняя Свитолина спустя 9 месяцев после рождения дочери вышла в полуфинал Уимблдона и вернется в топ-30 мирового рейтинга. За первый в карьере финал турнира "Большого шлема" она поборется с чешкой Маркетой Вондроушовой. 

Ранее Новак Джокович назвал себя главным фаворитом турнира. 

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