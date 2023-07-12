Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

Представительница Казахстана Елена Рыбакина проиграла туниске Онс Жабер в четвертьфинале Уимблдона, сообщает Zakon.kz.

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Матч длился 1 час 54 минуты и закончился со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 1:6.



Действующая чемпионка Уимблдона Рыбакина сделала за игру 7 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. У Жабер – 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Жабер взяла у Рыбакиной реванш за поражение в финале прошлогоднего Уимблдона.

За выход в финал Жабер сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.