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Алькарас обыграл Руне и вышел в полуфинал Уимблдона

Обыграл Руне и вышел в полуфинал Уимблдона Фото: Instagram/carlitosalcarazz
Испанец Карлос Алькарас в четвертьфинале легко обыграл шестую ракетку мира датчанина Хольгера Руне, сообщает Zakon.kz.

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Игра продолжалась 2 часа 23 минуты и закончилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4.

Алькарас четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Руне два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного.

В полуфинале Уимблдона испанец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал Уимблдона.

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