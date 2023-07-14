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Алькарас обыграл Медведева в полуфинале Уимблдона

Обыграл Медведева в полуфинале Уимблдона Фото: Instagram/carlitosalcarazz
Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл третью ракетку мира - российского теннисиста Даниила Медведева и вышел в финал Уимблдона-2023, сообщает Zakon.kz.

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Встреча продолжалась 1 час 49 минут и закончилась со счетом 3:6, 3:6, 3:6.

Медведев и Алькарас никогда ранее не играли в полуфинале Уимблдона, лучшим достижением обоих был выход в 1/8 финала.

Соперником Алькараса в финале Уимблдона станет Серб Новак Джокович.

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