Путинцева досрочно покинула турнир в Париже
77-я в рейтинге WTA казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не сыграет в четвертьфинале турнира серии WTA 125 в Париже, сообщает Zakon.kz.
По информации Tennisform, спортсменка снялась с соревнований из-за травмы нижней части спины. В результате французская теннисистка Диан Парри получила автоматический выход в полуфинал.
Putintseva has withdrawn from the quarter final of the WTA $125k event in Paris with a lower back injury, handing D. Parry a walkover.— Tennisform (@Tennisform) May 14, 2026
А в финале турнира в Риме встретятся Элина Свитолина и Кори Гауфф.
