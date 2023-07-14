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"Уимблдон-2023": видеообзор полуфинальных матчей женского одиночного разряда

Видеообзор полуфинальных матчей Уимблдона Фото: wimbledon.com
На Уимблдоне определились финалистки в женском одиночном разряде. Организаторы представили видеообзор полуфинальных матчей, сообщает Zakon.kz.

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В первом полуфинале Маркета Вондроушова (Чехия, 42) выиграла у Элины Свитолиной (Украина, 76) со счетом – 6:3, 6:3.


Во втором матче 1/2 финала Онс Жабер (Тунис, 6) обыграла Арину Соболенко (Беларусь, 2) – 6:7, 6:4, 6:3.


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Соперницы по решающему матчу Маркета Вондроушова из Чехии и Онс Жабер из Туниса еще не побеждали на соревнованиях такого уровня.

Вондроушова ранее один раз играла в финале турнира "Большого шлема". На "Ролан Гаррос-2019" она уступила австралийке Эшли Барти.

Жабер в прошлом году дважды доходила до финалов турниров "Большого шлема". На Уимблдоне-2022 в матче за трофей она проиграла первой ракетке Казахстана Елене Рыбакиной, а на Открытом чемпионате США- 2022 – польке Иге Швёнтек.

Финал Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде пройдет 15 июля на Центральном корте Всеанглийского клуба. Начало матча – в 19:00 по времени Астаны.

Ранее представительница Казахстана Ярослава Шведова провела второй матч на турнире легенд Уимблдона. 

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