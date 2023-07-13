"Уимблдон-2023": расписание женского полуфинала

13 июля определятся финалистки Уимблдона в женском одиночном разряде. Zakon.kz представляет расписание женского полуфинала.

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Оба полуфинальных матча в женском одиночном разряде пройдут на Центральном корте.

Первыми на площадку выйдут Элина Свитолина (Украина, 76) и Маркета Вондроушова (Чехия, 42). Игра стартует в 18:30 по времени Астаны. После этого матча начнется второе полуфинальное противостояние Онс Жабер (Тунис, 6) – Арина Соболенко (Беларусь, 2).

В четвертьфинале Свитолина сенсационно обыграла первую ракетку мира Игу Швёнтек. Вондроушова на прошлой стадии одолела американку Джессику Пегулу. Также в 1/4 финала Жабер взяла реванш за поражение в прошлогоднем финале Уимблдона у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. А Соболенко в свою очередь оказалась сильнее американки Мэдисон Кис.

Ранее Онс Жабер прокомментировала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона.