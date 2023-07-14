"Уимблдон-2023": видеообзор финала в смешанном разряде

На Уимблдоне определились первые чемпионы. Мате Павич (Хорватия) и Людмила Киченок (Украина) стали победителями в смешанном разряде. Именно эта пара в четвертьфинале выбила из турнира казахстанско-французский дуэт Анна Данилина – Николя Маю, сообщает Zakon.kz.

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В финальном матче посеянные седьмыми Павич и Киченок нанесли поражение бельгийцу Йорану Флигену и китаянке Сюй Ифань со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Павич и Киченок девять раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали два из четырех брейк-пойнтов. Флиген и Ифань выполнили пять эйсов, трижды ошиблись на подаче и не использовали единственную возможность взять подачу соперников.

Павич в 2021 году выигрывал Уимблдон в мужском парном разряде, а еще два раза выступал в финале. Лучшее достижение Киченок в женском парном разряде – выход в полуфинал в 2022 году.

Организаторы представили видеообзор финального матча в миксте.

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