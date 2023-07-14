Теннисисты разыграли медали на Спартакиаде Казахстана

В столичном центре "Даулет" завершилась 6 летняя Спартакиада Казахстана по теннису среди взрослых. В турнире приняли участие более 100 игроков из разных регионов страны, сообщает Zakon.kz.

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У женщин в одиночном разряде победу праздновала 16-летняя алматинка Полина Слепцова. В финале юная теннисистка сенсационно победила более опытную Гозаль Айнитдинову (Шымкент) со счетом 6:1, 3:2 (отказ). В матче за бронзу Асылжан Арыстанбекова (Алматы) выиграла у Ульяны Романовой (Астана) – 6:4, 6:2. В парном разряде Полина с Асылжан разгромили Ульяну Романову/Аружан Сагандыкову (Астана) со счетом 6:1, 6:1. Третье место досталось представительницам Актобе - Амире Казтуган (Актобе)/Зинире Жунусовой (отказ соперниц выходить на матч).

Фото: ktf.kz

В мужской части турнира в матче за золотую медаль Спартакиады сошлись два представителя Кызылорды: Тимур Мауленов и Ерасыл Ердилда. Награда высшей пробы досталась действующему чемпиону страны Тимуру Мауленову, он одержал победу со счетом – 6:3, 6:4. "Бронза" уедет в Темиртау – Григорий Ломакин победил Никиту Сидорова (Алматы) – 6:0 (во втором сете Никита отказался от продолжения борьбы). В парном разряде золотые медали достались Григорию Ломакину и Виталию Зацепину (Караганда), которые в решающей игре оказались сильнее алматинцев Даниила Фелькера/Никиты Сидорова – 7:5, 6:1. Замкнули тройку призеров Мауленов и Ердилда.

В общекомандном зачете победу праздновала сборная Алматы. Второе место у Кызылорды. Третье осталось за Астаной.

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира в Швеции.