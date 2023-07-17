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"Уимблдон-2023": появилось видео сенсационной победы испанца Алькараса в финале

"Уимблдон-2023": появилось видео сенсационной победы испанца Алькараса в финале Фото: Twitter.com/Wimbledon
Впервые в своей карьере испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом Уимблдона. В напряженном финале турнира 20-летний спортсмен одолел семикратного чемпиона Уимблдона, вторую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. В сети появилось видео этого эпического финала, сообщает Zakon.kz

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Встреча, продолжительность которой составила 4 часа 46 минут, завершилась со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Отметим, что Алькарас одержал свою вторую победу на турнирах "Большого шлема", после того как в прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США. Этой победой Алькарас помешал Джоковичу завоевать восьмой титул на травяном "Шлеме" и сравняться по числу титулов с швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

Ранее мы писали, что впервые за 10 лет Джокович проиграл в финале Уимблдона.


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Новак Джокович Великобритания Испания
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