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Ким Клийстерс и Мартина Хингис выиграли турнир легенд Уимблдона

Ким Клийстерс и Мартина Хингис выиграли турнир легенд Уимблдона Фото: wimbledon.com
На турнирах "Большого шлема" традиционно проводятся соревнования среди приглашенных звезд мирового тенниса, которые завершили профессиональную карьеру. На Уимблдоне-2023 так же состоялись состязания легенд, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Турнир легенд проводится в парном разряде среди мужчин и женщин, а также в смешанном – восемь дуэтов поделены на две группы. Победители квартетов выходят в финал.

В женском разряде турнира легенд Уимблдона победу праздновал самый яркий дуэт соревнований – Ким Клийстерс (Бельгия) и Мартина Хингис (Швейцария). В финале экс-первые ракетки мира выиграли у пары Кара Блэк (Зимбабве) – Каролин Возняцки (Дания) со счетом 6:1, 7:5. В женском разряде турнира легенд принимала участие и двукратная чемпионка "Больших шлемов" в парном разряде, а ныне капитан женской сборной Казахстана Ярослава Шведова.

Представительница Казахстана выступала в паре с американкой Ванией Кинг, с которой они дважды становились чемпионками "Большого шлема" в женском парном разряде. В 2010 году казахстанско-американский дуэт выиграл Уимблдон и Открытый чемпионат США в женском парном разряде.

Шведова – Кинг второй год подряд сражались на турнире легенд Уимблдона. В прошлом году они заняли второе место в группе и не смогли выйти в финал. В этот раз они также остановились в шаге от титульного матча. В квартете "А" они выиграли две игры, и в одной потерпели поражение.

В мужском турнире легенд победу праздновали знаменитые братья Брайаны Боб и Майк. В финале они обыграли Ллейтона Хьюита (Австралия) и Джеймса Блейка (США) со счетом 6:4, 3:6, 10:6.

В смешанном разряде турнира легенд чемпионами стали Ненад Зимонич (Сербия) - Ренне Стаббс (Австралия).

Открытый чемпионат Великобритании по теннису в 2024 году пройдет с 1 по 14 июля.

Ранее был представлен видеообзор финального матча в мужском парном разряде. 

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