Стефанос Циципас и Паула Бадоса опубликовали фото с романтического путешествия
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Пятый номер рейтинга АТР Стефанос Циципас и одна из самых красивых теннисисток мирового тура Паула Бадоса поделились фотографией с прогулки по греческому городу Идра.
Tsitsidosa Instagram 17th July 📸— Tsitsidosa Updates (@OnlyTsitsidosa) July 17, 2023
🇬🇷🧿 pic.twitter.com/3WA6QaT0k8
Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актером и моделью Хуаном Бетанкуром.
На прошедшем Уимблдоне Бадоса дошла до второго круга, где при счете 2:6, 0:1 снялась с матча. Она должна была выступить в миксте именно с Циципасом, но тоже снялась с турнира из-за травмы. Стефанос в одиночном разряде Уимблдона добрался до 1/8 финала, где проиграл американцу Кристоферу Юбэнксу.
Ранее были опубликованы фотографии с традиционного "Ужина чемпионов" Уимблдона.