Стефанос Циципас и Паула Бадоса опубликовали фото с романтического путешествия

Греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса опубликовали в социальных сетях новые совместные снимки. Пара проводит отпуск в Греции, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Всео теннисе".



Пятый номер рейтинга АТР Стефанос Циципас и одна из самых красивых теннисисток мирового тура Паула Бадоса поделились фотографией с прогулки по греческому городу Идра.

Tsitsidosa Instagram 17th July 📸



🇬🇷🧿 pic.twitter.com/3WA6QaT0k8 — Tsitsidosa Updates (@OnlyTsitsidosa) July 17, 2023

Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актером и моделью Хуаном Бетанкуром.

На прошедшем Уимблдоне Бадоса дошла до второго круга, где при счете 2:6, 0:1 снялась с матча. Она должна была выступить в миксте именно с Циципасом, но тоже снялась с турнира из-за травмы. Стефанос в одиночном разряде Уимблдона добрался до 1/8 финала, где проиграл американцу Кристоферу Юбэнксу.

Ранее были опубликованы фотографии с традиционного "Ужина чемпионов" Уимблдона.