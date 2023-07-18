Карлос Алькарас и Маркета Вондроушова посетили ужин чемпионов Уимблдона
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"Ужин чемпионов" проводится с 1934 года и является давней традицией Уимблдона, во время которого победители и призеры празднуют успех в своих лучших нарядах. На мероприятии также присутствуют почетные гости и члены семьи чемпионов.
Фото: wimbledon.com
Маркета Вондроушова праздновала дебютную победу на турнирах Grand Slam в сопровождении мужа и младшей сестры и при этом блистала в черном роскошном платье.
Фото: wimbledon.com
Карлос Алькарас, сумевший в финале прервать многолетнее доминирование на кортах Уимблдона Новака Джоковича, на церемонии награждения получил трофей из рук принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.
Фото: wimbledon.com
Вначале 1950 годов на торжественном ужине стали проводить и бал участников, который вальсом открывала пара чемпионов в одиночных разрядах. Правда, некоторых чемпионов приходилось уговаривать станцевать, так как они просто не умели вальсировать. Поэтому со временем первой паре предоставили право самим выбирать вид танца.
What a night 🤩#Wimbledon pic.twitter.com/KR6GtkkBkN— Wimbledon (@Wimbledon) July 17, 2023
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