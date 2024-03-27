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Стефанос Циципас и Паула Бадоса встретились с Дэвидом Бекхэмом на базе ФК "Интер Майами"

Стефанос Циципас и Паула Бадоса встретились с Дэвидом Бекхэмом на базе «Интер Майами» на базе «Интер Майами» Фото: instagram/paulabadosa
Знаменитая теннисная пара Стефанос Циципас и Паула Бадоса встретились с Дэвидом Бекхэмом. На базе футбольного клуба в Майами греческий теннисист и бывшая вторая ракетка мира получили именные игровые джерси "Интер Майами", сообщает Zakon.kz.

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Фотографиями со звездой мирового футбола испанская теннисистка поделилась в социальных сетях. Пара посетила тренировку американского клуба, а также встретилась с игроками "Интер Майами".

Стефанос Циципас во втором круге "Мастерса" в Майами уступил канадцу Денису Шаповалову, а Паула Бадоса проиграла своей лучшей подруге Арине Соболенко (Беларусь).

Ранее был представлен видеообзор матча Юлия Путинцева – Виктория Азаренко в четвертьфинале Miami Open.

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Бекхэм Дэвид Интер Майами
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