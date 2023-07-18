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Казахстанский теннисист не смог преодолеть квалификацию турнира АТР 250 в США

Казахстанский теннисист не смог преодолеть квалификацию турнира АТР 250 в США Фото: ktf.kz
В Ньюпорте (США) стартовал турнир серии АТР 250. Бейбит Жукаев не смог преодолеть квалификацию. Во втором круге отборочного этапа казахстанский теннисист потерпел поражение в мужском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

В первом раунде квалификации Бейбит Жукаев одержал победу над французом Жеме-Флуа Анжелем со счетом 6:7, 6:4, 6:4.

Во втором матче квалификации казахстанец уступил корейскому спортсмену Юн Сён Чхуну – 4:6, 3:6.

Ранее Бейбит Жукаев проиграл в стартовом раунде на турнире в Чикаго. 

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