Казахстанский теннисист не смог преодолеть квалификацию турнира АТР 250 в США

В Ньюпорте (США) стартовал турнир серии АТР 250. Бейбит Жукаев не смог преодолеть квалификацию. Во втором круге отборочного этапа казахстанский теннисист потерпел поражение в мужском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В первом раунде квалификации Бейбит Жукаев одержал победу над французом Жеме-Флуа Анжелем со счетом 6:7, 6:4, 6:4.

Во втором матче квалификации казахстанец уступил корейскому спортсмену Юн Сён Чхуну – 4:6, 3:6.

Ранее Бейбит Жукаев проиграл в стартовом раунде на турнире в Чикаго.