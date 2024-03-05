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Казахстанский теннисист не смог преодолеть квалификацию "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Фото: KTF
В Индиан-Уэллсе (США) проходит квалификационный раунд турнира серии АТР-1000. Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев в отборочном этапе провел матч первого круга, сообщает Zakon.kz.
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Казахстанец в стартовой игре потерпел поражение от французского игрока Харольда Майо (№142 АТР) со счетом 3:6, 1:6.
В основной сетке "тысячника" в Индиан-Уэллсе выступят два сильнейших теннисиста страны Александр Бублик (№20 АТР) и Александр Шевченко (№51 АТР).
Ранее первая ракетка Казахстана Александр Бублик установил рекорд в мировом рейтинге.
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