Вторая ракетка Казахстана успешно стартовала на турнире в Венгрии

В Будапеште (Венгрия) стартовал турнир категории WTA 250. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч первого круга, сообщает Zakon.kz.

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Ее соперницей была украинка Катерина Володько, занимающая 295 место в рейтинге WTA. Первый сет выиграла Володько – 6:1. В оставшихся двух партиях казахстанка, занимающая 60 место в мировом рейтинге, одержала уверенную победу – 6:2, 6:1.

Во втором круге Юлия Путинцева сыграет с Клэр Лю из США.

Ранее казахстанский теннисист Александр Недовесов успешно начал выступление на турнире АТР 250 в Швеции.