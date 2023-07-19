Розыгрыш с участием Александра Бублика попал в видеообзор драматичных моментов травяного сезона-2023

Ассоциация теннисистов профессионалов на своем официальном телеканале Tennis TV представила видеообзор самых драматичных розыгрышей, которые состоялись на травяных турнирах текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана Александр Бублик часто попадает в видео подборку самых курьезных эпизодов во время матчей. На этот раз лидер мужской сборной Казахстана стал одним из героев видеообзора самых драматичных розыгрышей завершившегося травяного сезона.

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева пробилась во второй круг турнира WTA-250 в Венгрии.