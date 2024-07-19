Видео: лучшие розыгрыши Александра Бублика от АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила видеонарезку лучших розыгрышей казахстанского теннисиста Александра Бублика на турнирах АТР, сообщает Zakon.kz.

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Лидер мужской сборной Казахстана прокомментировал каждый свой розыгрыш. В текущем рейтинге АТР Александр Бублик занимает 24-е место. 27-летний казахстанец является одним из главных шоуменов профессионального тура. Матчи с участием Бублика всегда зрелищные и веселые, Александр радует болельщиков разнообразной игрой.





За свою профессиональную карьеру Александр Бублик стал чемпионом четырех турниров АТР в одиночном разряде. Дебютный трофей казахстанец завоевал в 2022 году на АТР-250 в Монпелье (Франция, хард). В 2023 году Бублик выиграл два турнира – АТР-250 в Антверпене (Бельгия, хард) и АТР-500 в Галле (Германия, трава). В текущем сезоне первая ракетка Казахстана одержал победу в финале своего любимого турнира в Монпелье.

Александр Бублик попал в состав национальной сборной Казахстана для участия в летних Олимпийских играх в Париже. Олимпийский турнир по теннису пройдет с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах "Ролан Гаррос". Бублик сыграет в мужском одиночном разряде и парном вместе с Александром Недовесовым.

На Уимблдоне-2024 Бублик дошел до третьего круга, где проиграл американцу Томми Полу.