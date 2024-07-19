Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Видео: лучшие розыгрыши Александра Бублика от АТР

Видео: лучшие розыгрыши Александра Бублика от АТР Фото: АТР
Ассоциация теннисистов-профессионалов представила видеонарезку лучших розыгрышей казахстанского теннисиста Александра Бублика на турнирах АТР, сообщает Zakon.kz.

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз — поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

Лидер мужской сборной Казахстана прокомментировал каждый свой розыгрыш. В текущем рейтинге АТР Александр Бублик занимает 24-е место. 27-летний казахстанец является одним из главных шоуменов профессионального тура. Матчи с участием Бублика всегда зрелищные и веселые, Александр радует болельщиков разнообразной игрой.


За свою профессиональную карьеру Александр Бублик стал чемпионом четырех турниров АТР в одиночном разряде. Дебютный трофей казахстанец завоевал в 2022 году на АТР-250 в Монпелье (Франция, хард). В 2023 году Бублик выиграл два турнира – АТР-250 в Антверпене (Бельгия, хард) и АТР-500 в Галле (Германия, трава). В текущем сезоне первая ракетка Казахстана одержал победу в финале своего любимого турнира в Монпелье.

Александр Бублик попал в состав национальной сборной Казахстана для участия в летних Олимпийских играх в Париже. Олимпийский турнир по теннису пройдет с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах "Ролан Гаррос". Бублик сыграет в мужском одиночном разряде и парном вместе с Александром Недовесовым.

На Уимблдоне-2024 Бублик дошел до третьего круга, где проиграл американцу Томми Полу. 

Читайте также

Рафаэль Надаль вышел в свой первый полуфинал в сезоне

Казахстанский теннисист упустил возможность сыграть в финале турнира АТР-250 с участием Рафаэля Надаля

Райлли Опелка вышел в 1/2 финала турнира в Ньюпорте и стал самым низкорейтинговым полуфиналистом в истории ATP

Пахита Амири
Бублик Александр 2024 год ATP Материалы о теннисе
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фигурное катание Золото Самоделкиной
Самоделкина высказалась о первой высшей награде под флагом Казахстана
Футбол
"Актобе" против "Сараево" – итоги матча
Футбол Рекорд Трансфера
Лучший молодой игрок Евро-2024 установил рекорд трансферного рынка
японская гимнастка
Японскую гимнастку могут исключить из олимпийской сборной из-за курения
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: