"Уимблдон-2023": видеообзор лучших моментов пятого игрового дня

Организаторы самого престижного турнира в теннисе – Уимблдона – представили видеообзор лучших розыгрышей в пятый игровой день, сообщает Zakon.kz.

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В подборку самых интересных розыгрышей дня вошел и матч с участием лидера мужской сборной Казахстана Александра Бублика. В третьем круге первая ракетка страны одержал победу над Максимилианом Мартерером из Германии (170-й в рейтинге АТР) со счетом 6:4, 6:1, 7:6 (7:4). В 1/8 финала Бублик сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Ранее стало известно, сколько призовых заработал Александр Бублик за выход в четвертый раунд Уимблдона.