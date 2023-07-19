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Казахстанский теннисист потерпел поражение на турнире АТР-250 в парном разряде

В Гштааде (Швейцария) проходит турнир категории ATP-250. Представитель Казахстана Андрей Голубев в парном разряде провел матч первого круга Фото: ktf.kz
В Гштааде (Швейцария) проходит турнир категории ATP-250. Представитель Казахстана Андрей Голубев в парном разряде провел матч первого круга, сообщает Zakon.kz.

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Андрей Голубев в паре с украинцем Денисом Молчановым уступили чешскому тандему Петр Ноуза/Роман Жебавы со счетом 6:4, 2:6, 8:10.

Матч длился 1 час и 11 минут. За это время казахстанско-украинский дуэт реализовал один брейк-поинт из четырех, допустил одну двойную ошибку, а также не подавал навылет.

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Будапеште. 

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