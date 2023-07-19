Юлия Путинцева поделилась фотографией с прогулки по Будапешту

В столице Венгрии проходит турнир серии WTA-250 с участием второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой. Нашей теннисистке удалось прогуляться по Будапешту и сделать снимок, которым она поделилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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В первом круге турнира в Будапеште Юлия Путинцева одержала победу над Катериной Володько (Украина) со счетом 1:6, 6:2, 6:1.

Во время Уимблдона Юлия Путинцева в компании другой казахстанской теннисистки Анны Данилиной в Лондоне посетили концерт популярного исполнителя The Weeknd.

Во втором круге турнира в Будапеште Юлия Путинцева сыграет с Клэр Лю из США.

Ранее экс-пятая ракетка мира Кевин Андерсон вернулся в профессиональный тур после длительного перерыва.