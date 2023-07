В женской теннисной ассоциации прокомментировали "дикий" инцидент на Гран-при Венгрии

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".



Zakon.kz уже сообщал о возмутительной ситуации, которая произошла на Гран-при Венгрии в матче первого круга между 45 ракеткой мира Чжан Шуай из Китая и местной спортсменкой Амаришей-Киарой Тот, занимающей 548 место в рейтинге WTA. В стартовой партии при счете 5:5 линейный арбитр ошибочно зафиксировал аут, и Шуай попыталась оспорить решение. Но судья на вышке согласилась с мнением коллеги. Шуай вызвала на корт супервайзера турнира, однако и он не смог разрешить ситуацию, оставив в силе решение судей. Стоит отметить, видеоповтор показал, что мяч попал в линию. Кроме того, зрители на трибунах освистывали Чжан и выкрикивали в ее адрес критику.

Смирившись с ситуацией, Шуай продолжала игру. Затем, после окончания следующего розыгрыша, хозяйка корта подошла к спорной отметке и затерла ее ногой. Китаянку возмутило такое поведение соперницы – вновь разгорелся конфликт. Не в силах доказать свою правоту, у Шуай произошла паническая атака, она не могла дышать и взяла медицинский тайм-аут. В результате китайская теннисистка снялась с турнира.

Statement from WTA

The WTA has zero tolerance for racism in any form or context. The unfortunate incident that took place yesterday at the Hungarian Grand Prix and subsequent posts are being reviewed and will be addressed.