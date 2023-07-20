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В женской теннисной ассоциации прокомментировали "дикий" инцидент на Гран-при Венгрии

В женской теннисной ассоциации прокомментировали инцидент на Гран-при Венгрии Фото: Twitter/zhangshuai121
Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с официальным заявлением по поводу инцидента на турнире в Будапеште с участием чемпионки двух турниров "Большого шлема" в парном разряде Чжан Шуай, сообщает Zakon.kz.

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Zakon.kz уже сообщал о возмутительной ситуации, которая произошла на Гран-при Венгрии в матче первого круга между 45 ракеткой мира Чжан Шуай из Китая и местной спортсменкой Амаришей-Киарой Тот, занимающей 548 место в рейтинге WTA. В стартовой партии при счете 5:5 линейный арбитр ошибочно зафиксировал аут, и Шуай попыталась оспорить решение. Но судья на вышке согласилась с мнением коллеги. Шуай вызвала на корт супервайзера турнира, однако и он не смог разрешить ситуацию, оставив в силе решение судей. Стоит отметить, видеоповтор показал, что мяч попал в линию. Кроме того, зрители на трибунах освистывали Чжан и выкрикивали в ее адрес критику.

Смирившись с ситуацией, Шуай продолжала игру. Затем, после окончания следующего розыгрыша, хозяйка корта подошла к спорной отметке и затерла ее ногой. Китаянку возмутило такое поведение соперницы – вновь разгорелся конфликт. Не в силах доказать свою правоту, у Шуай произошла паническая атака, она не могла дышать и взяла медицинский тайм-аут. В результате китайская теннисистка снялась с турнира.

"WTA не приемлет расизм в любой форме и контексте. Досадный инцидент, произошедший на турнире в Венгрии, и последующие сообщения подобного характера будут замечены и рассмотрены", – говорится в заявлении WTA.Заявление WTA

Несмотря на несправедливое отношение к себе, Чжан Шуай перед тем, как покинуть корт, как и положено по правилам игры, пожала руку соперницы и судьи на вышке. Венгерская теннисистка в свою очередь –  стала бурно праздновать победу в матче.

Ранее на Гран-при Венгрии выступление завершила вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева. 

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