Анна Данилина завершила выступление на Гран-при Венгрии

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с норвежкой Ульрикке Эйкери потерпела поражение в стартовом матче турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

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В парном разряде Данилина и Эйкери проиграли украино-российскому дуэту Валерия Страхова – Алена Фомина со счетом . Пара с казахстанкой уступила в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 5:10.

Матч длился 1 час и 32 минуты. За это время казахстанка с норвежкой один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-поинта из пяти возможных.

Ранее турнир в Будапеште покинула вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева.